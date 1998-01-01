Кохова Юлия Васильевна

Врач-психотерапевт, психоаналитик, психиатр, гипнотерапевт.

Сертифицированный специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии The European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies (ECPP), Vienna, Austria. Специализации: психоанализ, психоаналитическая психотерапия, гипнотерапия, терапия проблем отношений между людьми, всех видов зависимостей и навязчивых состояний, в том числе любовных и сексуальных зависимостей, терапия тревожных и панических расстройств, психосоматических заболеваний, лечение сексуальных расстройств. Семейная психоаналитическая психотерапия.

Образование:

•Филиал МГУ в г.Ульяновске, медицинский факультет (высшее) http://www.ulsu.ru/ , специальность «врач»

•Интернатура в Ульяновской областной клинической психиатрической больнице им. Карамзина Н.М., по специальности «психиатрия»

•Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО) http://www.rmapo.ru/ , первичная специализация по специальности «психотерапия»

•Институт Экзистенциально-Аналитической Психологии и Психотерапии, по программе Internationale Gesellschaft fur Logotherapie und Existenzanalyse – Wien (GLE-International), http://ieapp.ru/ , специальность «экзистенциальный анализ» (дополнительное высшее)

•Российские и международные психоаналитические конференции и семинары (с 2003 года)

Профессиональная принадлежность:

•Сертифицированный специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) http://russia.ecpp.org/

•Член Независимой Психиатрической Ассоциации России (НПАР) http://www.npar.ru/

•Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ) http://www.oppl.ru/

Опыт практической работы в области психиатрии с 1998 года, в психотерапии с 2004 года