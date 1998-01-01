Задайте мне свой
вопрос
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Неверный Ввод
врач-психотерапевт, психоаналитик
Кохова Юлия Васильевна
Врач-психотерапевт, психоаналитик, психиатр, гипнотерапевт. 
 
 
Сертифицированный специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии The European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies (ECPP), Vienna, Austria.
 
Специализации: психоанализ, психоаналитическая психотерапия, гипнотерапия, терапия проблем отношений между людьми, всех видов зависимостей и навязчивых состояний, в том числе любовных и сексуальных зависимостей, терапия тревожных и панических расстройств, психосоматических заболеваний, лечение сексуальных расстройств. Семейная психоаналитическая психотерапия.
 
Образование:
 
•Филиал МГУ в г.Ульяновске, медицинский факультет (высшее) http://www.ulsu.ru/,  специальность «врач» 
 
•Интернатура  в  Ульяновской областной клинической психиатрической больнице им. Карамзина Н.М., по специальности «психиатрия»
 
•Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО) http://www.rmapo.ru/ ,  первичная специализация по специальности «психотерапия»
 
•Институт Экзистенциально-Аналитической Психологии и Психотерапии,  по программе  Internationale Gesellschaft fur Logotherapie und Existenzanalyse – Wien (GLE-International), http://ieapp.ru/ , специальность «экзистенциальный анализ» (дополнительное высшее)
 
•Российские и международные психоаналитические конференции и семинары (с 2003 года)
 
Профессиональная принадлежность:
 
•Сертифицированный специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) http://russia.ecpp.org/  
 
•Член Независимой Психиатрической Ассоциации России (НПАР)  http://www.npar.ru/ 
 
•Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ)  http://www.oppl.ru/ 
 
•Член Русского Психоаналитического Общества (РПО) http://www.rpo.sfedu.ru/
 
 
 
 
Опыт практической работы в области психиатрии с 1998 года, в психотерапии с 2004 года 

тел: 8 (926) 211-50-86
Написать письмо